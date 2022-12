S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl esittäytyy uusien kuvakaappausten ja trailerin voimin

Sodan runtelemassa Ukrainassa työstettävä S.T.A.L.K.E.R. 2: Shadow of Chornobyl esittäytyy uudella trailerilla.

Come to Me -nimellä kulkevalla trailerilla nähdään reilusti pelikuvaa Tšernobylin ympäristöön sijoittuvasta räiskinnästä. Ultimaattiseksi S.T.A.L.K.E.R.-kokemukseksi rummutettavan pelin lupaillaan olevan sarjan suurin ja näyttävin osa, minkä lisäksi pelaajalla on reilusti aiempaa enemmän valinnanvaraa etenemisensä suhteen. Trailerin lisäksi tarjolla on reilusti uusia kuvia, mitkä voi katsastaa uutisen lopun galleriasta.

GSC Game Worldin kehittämä S.T.A.L.K.E.R. 2: Shadow of Chornobyl on tarkoitus julkaista ensi vuoden aikana PC:lle sekä Xbox Series -konsoleille – heti ilmestyessään myös Game Passin valikoimiin.