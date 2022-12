Ei ihan pienimpiin olohuoneisiin – mies rakensi Final Fantasy VII:stä tutun jättimiekan, joka toimii myös (perin painavana) peliohjaimena

Erikoiset peliohjaimet eivät ole uusi asia. Onhan sitä Skyrimiäkin aikoinaan pelattu perunoilla, kuten tämän linkin kautta voi todeta. Nyt tähän kategoriaan voi lisätä jättimäisen miekan.

SuperLouis64-nimimerkillä tutuksi tullut mies näet rakensi itselleen Final Fantasy VII -pelistä tutun Buster Sword -miekan, jolla on kokoa sekä pelimaailmassa että oikeasti.

"Paitsi että kyseessä on hyvä cosplay-rekvisiitta, voi sillä pelata pelejä kuten [Final Fantasy VII Remake] sekä Elden Ring. [Miekka] on aika raskas, joten uuden vuoden lupaukseni on nostaa enemmän painoja", kuuluu saateteksti oheisella videolla, jolla näytetään miten säilää huitomalla toden totta pystyy pelaamaan.

