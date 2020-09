Huhu: Titanfall 3 on jo kehityksessä

Respawn Entertainmentin Titanfall-sarjan kolmannen osan huhutaan olevan jo työn alla.

Tunnetun Apex Legends -vuotajan ja sisällöntuottajan TheNeon_Beastin eli Jogando com Winchesterin tietojen mukaan Titanfall 3 on aikaisessa kehitysvaiheessa. Apex Legendsin oli alunperin tarkoitus olla Titanfall-sarjan kolmas nimike, mutta se päätyikin battle royale -pelien kärkeen. Respawn on pitkään kiistänyt koko Titanfall 3:n olemassaolon.

"Titanfall 3 on totta", kirjoitti Winchester nyt jo poistetussa tweetissään. "Olen melko varma, että vuotajat voivat sanoa saman, sillä meillä on täysin erilaiset lähteet. Hyvä asia on, että jopa eri lähteillä huhu on täsmälleen sama."

"Joo, voin vahvistaa sen osan", tiedonlouhija Biast12 kommentoi Titanfall 3:n todellisuuden luonnetta.

Electronic Arts itse vihjaili elokuussa taloudellisen neuvottelupuhelunsa aikana Titanfall 3:n julkaisemisen mahdollisuudesta tulevaisuudessa.

EA Playn liittyminen osaksi Microsoftin Xbox Game Pass Ultimatea on myös tulkittu yhdeksi askeleeksi kohti Titanfall 3:n julkaisua.