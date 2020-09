Electronic Arts mainostaa mikromaksuja lapsille suunnatussa lelukuvastossa

Electronic Arts on joutunut jälleen pienimuotoisen myrskyn silmään mainostaessaan mikromaksuja suoraan lapsille.

Iso-Britanniassa ilmestyneestä Smyths Toys -mainoslehtisestä on pyhitetty kokonainen sivu FIFA 21:lle. Mainoksessa rummutetaan pelin Ultimate Team (FUT) -moodia, jota voi halutessaan tahkota täysin ilmaiseksi. Tästä huolimatta lapsia kehotetaan käyttämään FIFA-pisteitä uusien pelaajien haalimiseksi omaan tiimiin. Ytimekäs "Use FIFA Points to open packs" -kehotus on nimittäin monien mielestä omiaan aiheuttamaan väärinkäsityksen FIFA Pointsien pakollisuudesta, vaikka näin ei siis loppupeleissä ole.

FIFA 21 julkaistaan lokakuun 9. päivä PC:lle, PlayStation 4:lle, Xbox Onelle sekä Swithcille. Myös uuden sukupolven konsolit saavat palloilusta omat versionsa.