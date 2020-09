The Jackbox Party Pack 7 saa julkaisunsa lokakuun 15. päivä.

Mobiililaitteilla tahkottava bilepaketti sisältää tällä kertaa viisi erillistä peliä, jotka kaikki esitellään pikaisesti uutisen lopun trailerilla. Mukana on aiemmistakin peleistä tutun Quiplashin kolmas osa sekä neljä uutta tulokasta: The Devils and the Details, Champ'd Up, Talking Points sekä Blather 'Round.

The Jackbox Party Pack 7 julkaistaan PC:lle, PlayStation 4:lle, Xbox Onelle sekä Switchille.