Huhut paljastuivat todeksi – Red Dead Redemption julkaistaan PlayStation 4:lle ja Nintendo Switchille

Jo tovin aikaa huhuiltu Red Dead Redemptionin uudeellenjulkaisu nykykonsoleilla paljastui todeksi – ainakin jossain määrin.

Alkujaan vuonna 2010 PlayStation 3:lle ja Xbox 360:lle julkaistu western-seikkailu saapuu nyt PlayStation 4:lle ja Nintendo Switchille Double Eleven -studion käsistä. Taaksepäin yhteensopivuuden ansiosta tekele on pelattavissa myös PlayStation 5:llä. PC:llä tuotosta ei kuitenkaan nähdä.

Kyseessä ei kuitenkaan ole vanhan teoksen remasterointi, vaan vuosikymmenen vanha seikkailu saapuu nykykonsoleille sellaisenaan. Mukana on myös zombie-teemainen lisäosa Undead Nightmare, sekä Game of the Year -version mukana tullutta lisäsälää. Moninpeliä ei tällä kertaa nähdä.

Red Dead Redemption saapuu digitaalisille kauppapaikoille elokuun 17. päivä noin 50 euron hintalapun kera. Fyysinen versio pelistä on luvassa lokakuun 13. päivä.