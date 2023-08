Pokémon Presents -esityksessä paljastui runsaasti tietoa sarjan tulevista peleistä

Elokuun 8. päivä pidetyssä Pokémon Presents -esityksessä paljastettiin runsain mitoin tietoa sarjan tulevista osista.

Jo aiemmin julkistettu Pokémon Scarlet ja Pokémon Violet -pelien kaksiosaisen laajennuksen ensimmäinen osa, The Teal Mask, sai julkaisupäivämäärän, joka on syyskuun 13. päivä. Toinen osa, The Indigo Disk, ilmestyy talven 2023 aikana. Pelaajat pääsevät myös heti käsiksi Mew-pokémoniin koodilla GETY0URMEW. Mewtwo puolestaan saapuu myöhemmin Tera Raid -pomovastukseksi.

Pari vanhempaa sarjan tuotosta lisättiin Nintendo Switch Onlinen -valikoimaan. Kaikki NSO-tilaajat pääsevät käsiksi Game Boyllä nähtyyn Pokémon Trading Card Game -nimikkeeseen. Kalliimman Nintendo Switch Online + Expansion Packin tilaajat pääsevät lisäksi mittelöimään alkujaan Nintendo 64:lla nähdyssä Pokémon Stadium 2:ssa.

Pikachu puolestaan palaa yksityisetsivän uralleen tulevassa Detective Pikachu Returns -nimikkeessä, joka sai nyt uuden trailerin. Trailerissa nähdään tarinan keskeisiä hahmoja ja erilaisia pelimekaniikkoja. Detective Pikachu Returns julkaistaan lokakuun 6. päivä Nintendo Switchille.

Kattavan listan Pokémon-uutisia voi lukea sarjan omilta sivuilta.