Kuluvan vuoden Call of Duty paljastettiin virallisesti, vieläpä mahdollisen julkaisupäivän kera

Sledgehammer Games ja Activision julkistivat virallisesti kuluvan vuoden lopussa ilmestyvän Call of Duty -räiskintänsä.

Ilmeisesti tämän vuoden Call of Dutyn kehittäjänä toimiva Sledgehammer Games vahvisti Call of Duty: Modern Warfare III:n lyhyen kiusoittelutrailerin siivittämänä. Huhujen mukaan kyseessä on jatkoa viime vuoden Modern Warfare II:lle, kuten nimestäkin roomalaisine numeraaleineen toki voisi olettaa. Aiemmin on myös huhuiltu, että nimike olisi edeltäjänsä massiivinen lisäsisältöpaketti, mutta nyt moinen näyttäisi siis muotoutuneen omaksi pelikseen.

Call of Duty: Modern Warfare III julkaistaan härnäkkeensä perusteella marraskuun 10. päivä.