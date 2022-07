Huikeista pikapelisuorituksista rakentuva Finnruns Summer 2022 käynnistyy torstaina

Pikapelitapahtuma Finnruns Summer 2022 tarjoaa huipputason nopeuspelaamista torstaista alkaen.

Hulabaloo käynnistetään torstaina kello 20 koko tapahtuman kahdella pisimmällä pelillä, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3:lla ja Stardew Valleyllä. Meininki saa lisää vauhtia perjantaina, jolloin linjoilla nähdään muun muassa Super Mario Bros. 3, Sonic Adventure 2, Jak & Daxter -trilogia, ensimmäinen ja seitsemäs Resident Evil ja monta muuta. Sunnuntaina ohjelman päättää suomalaisen kesän heijastuma My Summer Car. Yön pikkutunneille jatkuvaa aikataulua voi tutkailla täältä.

Suomen speedrunyhdistys FinnRuns ry:n järjestämä Finnruns Summer 22 järjestetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun GamePit Pro -tiloissa. Samalla kerätään lahjoituksia MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle.

Lähetystä voi seurata tapahtuman Twitch-sivulla, täällä.