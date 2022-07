God of War Ragnarökin julkaisupäivä vahvistettiin maistiaistrailerin kera

God of War Ragnarökin julkaisupäivä vahvistettiin Sonyn toimesta.

Viime aikojen viivästyshuhut eivät täten pidä paikkansa, vaan teos julkaistaan PlayStation 4:lle ja 5:lle marraskuun yhdeksäs päivä kuluvaa vuotta. Sony julkisti samalla tuoreen maistiaistrailerin, jossa Kratos ja hänen poikansa Atreus kohtaavat valtavan suden. Uutta pelikuvaa trailerissa ei nähdä.

God of War Ragnarök on jatkoa PlayStation 4:n vuonna 2018 ilmestyneelle God of Warille. Teos oli julkaisijalleen jymymenestys, sillä tämän vuoden PC-versio mukaan lukien sen tiedetään myyneen yhteensä yli 21 miljoonaa kappaletta.

