Rommia pullo – Skull and Bones ensiesitellään viimein tällä viikolla pelikuvan kera

Ubisoftin tuleva avoimen maailman piraattimoninpeli Skull and Bones näyttäytyy tällä viikolla virallisesti ensimmäistä kertaa pelikuvan muodossa.

Jo vuodesta 2013 asti kehitteillä ollut Skull and Bones on uudistunut ja luonut nahkaansa moneen kertaan. Alkujaan Assassin's Creed IV: Black Flagin laajennukseksi tarkoitettu ja sittemmin Black Flag Infiniteksi nimetty massiivinen monen pelaajan verkkopeli on viimein loppusuoralla. Paljon odotettua merirosvoilua pääsee seuraamaan Ubisoft Forward -lähetyksessä kuluvan viikon torstaina.

Julkistus tapahtuu 7. heinäkuuta kello 21:00. Linkki tapahtumaan löytyy alta.

