Huhu: Ensimmäisen Red Dead Redemptionin ja Grand Theft Auto IV:n uusioversiot pistetty hyllylle

Jos kahdesta lähteestä kuultuja huhuja on uskominen, suuntaa Rockstar Games -studio katseensa tulevaisuuteen menneiden sijasta.

Tez2-niminen kirjoittaja kertoi äskettäin Twitterissä, että hänen luotettavien lähteidensä mukaan uusioversiot ensimmäisestä Red Dead Redemptionista sekä Grand Theft Auto IV:stä olivat suunnitelmissa muutama vuosi sitten, mutta näistä projekteista luovuttiin. Kirjoittajan mukaan Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Editionin saama huono vastaanotto saattoi vaikuttaa asiaan. Kyseinen Twitter-käyttäjä on aiemmin ollut hyvin kärryillä Rockstarin suunnitelmista.

Nyt samaa asiaa kertoo myös hitusen luotettavampi lähde, Kotaku-sivusto, jonka saamien tietojen mukaan tilanne on juuri sama kuin Tez2:n kirjoittama. Sivuston kertoman mukaan Rockstar keskittää nyt resurssinsa aiemmin tänä vuonna vahvistetun uuden Grand Theft Auto -nimikkeen kehittämiseen. Uusioversiot aiemmin mainituista peleistä voivat kuulemma olla mahdollisia tämän projektin jälkeen jälkeen.

Oli miten oli, kannattaa näihin huhuihin suhtautua pienellä varauksella. Virallista tietoa näistä asioista ei ole, eikä luultavasti olekaan vielä pitkiin aikoihin.

Lisää aiheesta: