Saavutettavuus nostettiin tapetille Video Game Accessibility -gaalassa

AbleGamersin operatiivisena johtajana toimiva Steven Spohn järjesti yhdessä Alanah Pearcen kanssa ensimmäisen videopelien saavutettavuusgaalan. Suora lähetys tapahtui maanantaina aamulla Suomen aikaa.

Nimikkeitä palkittiin erilaisissa kategorioissa, joiden voittajat lyhyine selityksineen ovat listattu uutisen alaosaan. Tarkempaa selitystä jokaisen osa-alueen tärkeydestä kannattaa käydä kuuntelemassa suoraan palkintogaalan tallenteesta joka löytyy Youtubesta (link, klik).

Same Controls But Different - pelaaja voi vaihtaa nimikkeen ohjaustapaa mieluisammaksi.

Voittaja ► Assassin's Creed Valhalla

Second Channel - Pelin tapaa välittää informaatiota voi muokata selkeämmäksi.

Voittaja ► The Last of Us Part II

Improved Precision - Räiskintäpelissä on mahdollista säätää ampumisen tarkkuutta.

Voittaja ► Apex Legends

Clear Text - Nimikkeessä voi säätää fonttien kokoa tai esitystapaa selkeämmäksi.

Voittaja ► Outer Worlds

Do More With Less - Pelissä on mahdollista vähentää tarvittavien näppäimien painallusmäärää.

Voittaja ► Ghost of Tsushima

Bypass - Pelaaja voi tarvittaessa ohittaa osuuden nimikkeestä etenemisen toivossa.

Voittaja ► Fuser

Training Ground - Nimike sisältää harjoitustilan, jossa voi kokeilla pelin mekaniikkoja ennen varsinaista ottelua.

Voittaja ► Madden NFL 21

House Rules - Nimikettä voi pelata omilla säännöillä.

Voittaja ► Among Us

Helping Hand - Pelaaja voi halutessaan pyytää peliltä tiukassa paikassa avustusta.

Voittaja ► The Last of Us Part II

Play Alongside - Nimike mahdollistaa pelissä etenemisen yhdessä kaverin kanssa.

Voittaja ► Borderlands 3