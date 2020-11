Chris Prattin Star-Lord mukana seuraavassa Thor-elokuvassa – kuvaukset käynnistyvät tammikuussa

Thor: Love and Thunder tuo kuvioihin myös Guardians of the Galaxy -elokuvista tutun Star-Lordin.

The Hollywood Reporterin mukaan Thor: Love and Thunderin kuvaukset käynnistyisivät Australiassa tammikuussa. Mukana on Chris Hemsworthin Thorin ja Natalie Portmanin Jane Fosterin lisäksi Chris Pratt tutussa roolissaan – liittyypä iloiseen joukkoon vielä Tessa Thompsonin Valkyriekin. Ohjaajana jatkaa Thor: Ragnarokia luotsannut Taika Waititi.

Thor: Love and Thunderin ensi-iltaa on kaavailtu helmikuun 11. päivälle, vuodelle 2022.