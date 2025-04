IGN- ja Eurogamer-omistaja Ziff Davis haastaa OpenAI:n oikeuteen sisältövarkaudesta

Digitaalinen julkaisija Ziff Davis haastaa muun muassa ChatGPT:stä tunnetun OpenAI:n oikeuteen ja syyttää sitä laajasta tekijänoikeuksien rikkomisesta.

Teknologiamaailman kuuma peruna sai jälleen lisää kierroksia, kun mediakonserni Ziff Davis haastoi tekoälytoimija OpenAI:n oikeuteen. Ziff Davis tunnetaan useista merkittävistä teknologiasta ja peleistä raportoivista sivustoista, kuten IGN, Eurogamer, GamesIndustry.biz, Rock Paper Shotgun ja Digital Foundry. Mukana ovat myös Hookshot Median hallinnoimat Nintendolife, PushSquare, PureXbox ja Time Extension.

Yhdysvaltain Delawaren osavaltioon torstaina jätetyn kanteen mukaan OpenAI on toistuvasti käyttänyt Ziff Davisin sisältöjä luvattomasti tekoälymalliensa kouluttamiseen. Kanteessa syytetään yhtiötä tarkasta kopioinnista ja johdannaisten luomisesta, mikä Ziff Davisin mukaan rikkoo tekijänoikeuksia ja alentaa heidän tavaramerkkiensä arvoa.

Ziff Davis väittää, että OpenAI on käyttänyt heidän artikkeleitaan ja muuta sisältöään tietoisesti, vaikka se on heidän mukaansa selkeästi ristiriidassa lainsäädännön ja immateriaalioikeuksien kanssa. The New York Timesin lähteiden mukaan mediajätti vaatii korvauksia, jotka voivat nousta "satoihin miljooniin dollareihin".

OpenAI:n edustaja kommentoi New York Timesille, että yhtiö uskoo toimintansa olevan oikeutettua niin sanotun "fair use" -periaatteen eli kohtuullisen käytön nojalla. Tekoälytoimija painottaa lausunnossaan, että ChatGPT on työkalu, joka "auttaa ihmisten luovuutta, edistää tieteellistä tutkimusta ja lääketiedettä sekä tukee miljoonien arkea ympäri maailman".

Ziff Davisin nostama kanne ei ole yksittäistapaus. Aiemmin muun muassa The New York Times sekä kirjailijat George R.R. Martin ja Jonathan Franzen ovat haastaneet OpenAI:n oikeuteen vastaavista syistä. Useat näistä tapauksista on jo yhdistetty yhdeksi laajaksi oikeusprosessiksi New Yorkissa.