Cyrodiil kutsuu jälleen: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered julkaistiin

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered on julkistettu ja julkaistu virallisesti pitkään jatkuneen huhuilun päätteeksi.

Virtuos-studion kehittämä The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered uudistaa vuonna 2006 ilmestyneen alkuperäispelin aikalailla kauttaaltaan. Alkuperäispelimoottori on saanut ehostuksena kylkeensä Unreal Engine 5:n ominaisuuksia, minkä ansiosta kokonaisuus näyttää kautta linjan modernimmalta tuotokselta.

Ulkoasun lisäksi muutoksia ovat kokeneet myös pelimekaniikat esimerkiksi taistelun osalta sekä hahmonkehitys, mitä on viety enemmän hieman modernimpien ropellusten suuntaan. Ääninäyttelyäkin on lisätty runsaasti, mutta hassunhauskoja alkuperäiskökköyksiäkin on tietysti jätetty mukaan. Esittelyvideon voi katsoa uutisen lopusta, trailerin puolestaan uutisen yläosasta.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sisältää emopelin lisäksi Knights of the Nine- ja Shivering Isles-tarinalaajennukset, joten pelattava ei todellakaan ole loppumassa hetimmiten kesken – toivoa sopii, että myös legendaarinen Horse Armor -paketti on mukana pelissä.

Juuri julkaistu The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered on saatavilla PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle, Microsoftin alustoilla myös Game Passin kautta.