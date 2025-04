Remedyverseä moninpelin suuntaan laajentava FBC: Firebreak sai kesäkuisen julkaisupäivänsä

Remedyn FBC: Firebreak on saanut julkaisuajankohtansa kesäkuun 17. päivälle.

Kolmen osallistujan yhteistyöhenkiseen moninpeliin keskittyvä FBC: Firebreak sijoittuu samaiseen Remedy-universumiin, kuin esimerkiksi Alan Wake ja Control – joskin tällä kertaa Firebreak-tehotiimin näkökulmasta. FBC: Firebreak päätyi jo Petri Leskisen toimesta KonsoliFINinkin ennakkosilmäyksen alle, kyseisen katsauksen voi lukea täältä.

Lisää aiheesta:

FBC: Firebreak julkaistaan PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle – myös suoraan Game Pass- ja PS Plus -palveluiden valikoimiin.

FBC: Firebreak launches on June 17th on PC, PlayStation 5 and Xbox Series X|S! The standard edition will be available for $39.99 / €39.99 / £32.99 and the Deluxe Edition for $49.99 / €49.99 / £39.99. Wishlist now! www.playfirebreak.com #FBCFirebreak

[image or embed]

— Remedy Entertainment (@remedygames.com) April 24, 2025 at 10:01 PM