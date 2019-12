Jon Favreau vahvisti: Star Wars -sarja The Mandalorian jatkaa kohti toista tuotantokauttaan

Star Wars -universumia laajentava The Mandalorian -sarja saa toisen tuotantokauden.

Apulaistuottaja Jon Favreau vahvisti vauva-Yodan ja kumppaneiden paluun juuri ensimmäisen tuotantokauden päätyttyä. Mies rummuttaa Twitterissä toisen kauden saapuvan eetteriin jo syksyllä 2020 – siis varsin sukkelalla aikataululla. Disney+ saa samoihin aikoihin muutakin katseltavaa, muun muassa The Falcon and the Winter Soldierin muodossa. Nähtäväksi jää, saataisiinko suoratoistopalvelu tuohon mennessä jo Suomeenkin saakka.

Alla vielä Favreaun twiitti aiheeseen liittyen: