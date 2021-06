Todellisuuden tuolla puolen – KonsoliFIN jututti Tom Hiddlestonia ja muita Loki-sarjan tähtiä

Marvelin uutukainen Loki starttasi Disney+:lla viikko sitten. Kuusiosainen sarja yhdistelee railakkaasti fantasiaa, sci-fiä, toimintaa ja komediaa yhteen seuratessaan ilkikurisen jumalan seikkailuja tuonpuoleisessa.

KonsoliFIN pääsi tapaamaan visusti salassa pidetyn tuotannon tekijätiimiä netin välityksellä pidetyssä junketissa.

Toinen vaihtoehto

Loki alkaa menneisyydestä, joka yllättäen pirstoutuu toiseen todellisuuteen. The Avengers -elokuvan aikajana rikkoutuu ilkikurisen jumalan paetessa tesserakti mukanaan kesken kaiken. Pakoretki ei kuitenkaan kestä kauaa, ja pian Loki on TVA-järjestön (Time Variance Authority) käsissä syytettynä pyhän kohtalon peukaloinnista. Rangaistus tästä on nollaus, joka poistaisi velmun anti-sankarin pelistä kokonaan. TVA ei kuitenkaan ole väärässä. Lokin tulevaisuus on jo tapahtunut, eikä sitä enää voi muuttaa. Hänen uhrauksensa sodassa Thanosta vastaan on ennalta päätetty, mikä ei tietenkään sovi jääräpäiselle keppostelijalle.

Sarja on ensimmäinen laatuaan sen luojalle ja ohjaajalle Kate Herronille. Aiemmin Netflixin Sex Education -sarjan parissa työskennellyt Herron jahtasi Marvelin johtajaa Kevin Feigea armotta mahdollisuutta varten.

"Sanoin agentilleni, että tämä on juuri se projekti, joka minun pitää tehdä", Herron uhoaa leikkimielisesti.

"Olin periksiantamaton ja keräsin valtavat määrät referenssimateriaalia. Musiikkia, kuvia, ideoita tarinoihin, historiallisia tapahtumia."

Lopulta Feige noteerasi nuoren ohjaajan.

"Ennen Katea ja Michaelia (Waldron) meillä oli lyhyen hetken ajan idea 1970-luvulla elävästä Lokista, joka pyörittää Studio 54:ää", Feige pudistaa päätään.

"Onneksi heidän visio oli huomattavasti kiinnostavampi, ja aikakaudet ovat enemmänkin koristeena hahmojen väliselle kasvulle."

Uusi sarja omassa aikajatkumossaan antoi tekijöille vapaat kädet iloitella historialla.

"Näin mielessäni vision Lokista D. B. Cooperina, eikä se lähtenyt mielestäni", käsikirjoittaja Michael Waldron toteaa.

"Cooper on yksi maailman oudoimpia mysteerejä. Tuntematon mies, joka esiintyi tekaistulla nimellä ja kaappasi kokonaisen matkustajakoneen uhkauksella pommista, jonka hän väitti kulkevan mukanaan. Cooper hyppäsi koneesta jossain Washingtonin yllä, eikä häntä tai lunnaita koskaan löydetty. Mahdollisuus toteuttaa tällaista selittämätöntä kaaosta Lokin avulla oli vastustamaton tarjous", jatkaa Waldron.

Loki-luennot

Toisin kuin Hiddleston, joka on näytellyt jo kuudessa Marvel-elokuvassa, hänen kanssanäyttelijä Owen Wilson ei tuntenut sarjaa laisinkaan.

"Kate joutui myymään projektin minulle puhelimessa", Wilson nauraa.

"Siinä taisi mennä useampi tunti, mutta tajusin pian hänellä olevan aika tarkka visio sarjasta."

Wilson näyttelee lunkkia byrokraattia nimeltään Mobius, joka jahtaa eri aikakausien halki loikkivaa murhaajaa.

"Hupaisaa kyllä, minun piti näytellä tyyppiä, joka tuntee Lokin perinpohjin. Onneksi Tom oli paikalla ja sain tätä kautta muutaman päivän intensiivisen kertauskurssin aiheesta. Kutsuimme niitä Loki-luennoiksi aluksi vitsinä, joka sitten muuttui pysyväksi", Wilson jatkaa.

"En voisi kuvitella Lokia ilman hänen asennetta ja nokkeluutta", Herron sanoo.

"Siksi onkin niin ilo työskennellä Tom Hiddlestonin kanssa, koska hän ymmärtää niin komedian kuin draaman päälle."

Vaikka sarja onkin pääsääntöisin korkealentoinen komedia, Loki sisältää lukuisia synkempiä elementtejä, joihin tekijät halusivat nojata alusta alkaen.

"Sarjan alussa Loki on menettänyt kaiken. Hänen identiteettinsä, tarkoituksensa ja statuksensa", Hiddleston summaa.

"Olin suuresti ilahtunut päästä näyttelemään häntä uudestaan. Lokissa on niin paljon eri puolia, ettei työ koskaan tunnu samalta."

David Fincer esikuvana

Nokkeluuksien ohella Loki ottaa vaikutteita yllättävistä paikoista. Visuaalinen ilme ajan tuonpuoleisessa maailmassa tuo mieleen Terry Gilliamin elokuvan Brazil, ja savuinen ilmapiiri muistuttaa David Fincherin tuotoksista.

"Se7en on kieltämättä toiminut esikuvana", Herron myöntää.

"Käsikirjoittajien palavereissa mainitsimme usein Fincherin", Waldron jatkaa. "Erityisesti Zodiac mainittiin moneen otteeseen."

Wilson yhtyy ulkoasun kehumiseen.

"Lavasteet ovat varmaan hienoimpia, joita olen urallani nähnyt. Dystooppinen maailma vetosi heti ensi näkemältä."

"Omia esikuviani olivat juurikin sci-fi-klassikot kuten Metropolis, Linnunradan käsikirja liftareille ja Blade Runner", Herron kiteyttää.

"TVA on huomattavasti tiukempi organisaatio, kuin mihin Loki on tottunut. He ovat periaatteessa täydellinen byrokratia. Muistin aiemmista töistäni ennen elokuva-alaa kaikki ne toimistot, joissa mitään ei oltu vaihdettu vuosikymmeniin, koska ne eivät olleet vielä rikki."

Sama äärimmäinen jämäkkyys vetosi myös näyttelijöihin. Gugu Mbatha-Raw yhtyy ajatukseen.

"Hahmoni, Ravonna Renslayer, on aina ollut johtava auktoriteetti maailmassaan. Hän ei koskaan ole kohdannut Lokin kaltaista ärsykettä."

Tämän jälkeen kaikki muuttuu

Lokin tavoitteena on muuttaa jälleen tapaa, millä Marvelin massiivista elokuvamaailmaa katsotaan.

"Kevin sanoi jatkuvasti meille, että kokeilkaa vaan rajoja entistä kovemmin", Herron paljastaa.

Siinä missä WandaVision paljasti, että Marvelin maailma on tulvillaan vaihtoehtoisia ulottuvuuksia, Loki ottaa askeleen pidemmälle ja asettaa panokseksi kaikkien mahdollisten universumien kohtalot. Ongelma onkin, ettei niitä puolustamassa ole Kapteeni Amerikka tai Iron Man, vaan oikukas puolijumala.

"Pidän harmaista alueista", Herron jatkaa.

"Minusta ne tarinat, jotka sijoittuvat juuri siihen mastoon missä et tiedä onko joku hyvä vai paha ovat kiinnostavimpia. Mitä silloin voi tehdä, kun ratkaisu ei ole yksinkertainen? Loki on harmaan alueen personifikaatio, ja se tekee hänestä mielenkiintoisen päähenkilön."

Lokin uudet jaksot pyörivät Disney+-suoratoistopalvelussa joka keskiviikko.