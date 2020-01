Vuosikymmenen ensimmäiset PlayStation Plus -pelit paljastuivat – tammikuussa viihdyttänevät villi eläin ja Nathan Draken kootut seikkailut

Tammikuun PlayStation Plus -pelit ovat mitä todennäköisimmin selvillä, kiitos Saksan PlayStationin virallisen Youtube-kanavan.

Kanavalla ehdittiin bongata video, joka kertoi vuosikymmenen lähtevän käyntiin seuraavien pelien merkeissä:

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Goat Simulator

Vihoviimeistä vahvistusta nimikkeille ei ole, mutta mikäli muutoksia tulee ilmi, päivitämme uutista.

Uncharted: The Nathan Drake Collection tarjoaa pelaajilleen nimensä mukaisesti kokoelman Uncharted-seikkailuja. Mukana on Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves sekä Uncharted 3: Drake's Deception. Seikkailut vievät etsimään aarteita ja tarunhohtoisia kaupunkeja aina aavikoista kylmiin vuoristoihin. Arvostelumme kokoelmasta voit lukea tämän linkin (klik) kautta.

Goat Simulator on puolestaan länsinaapuristamme kotoisin oleva nimike, jossa pelaajat ohjaavat avoimessa maailmassa rellestävää vuohta.

Vihoviimeistä virallista vahvistusta odotellessa voi käydä lataamassa joulukuun pelit talteen vielä muutamien päivien ajan.