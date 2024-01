Äskettäin videolle päätynyt tapahtumasarja antaa lisätodisteita siitä, että Red Dead Redemption 2 on yksi parhaista/yksityiskohtaisimmista peleistä ikinä

Petri Katajan blogi

Red Dead Redemption 2 on yksi parhaista peleistä ikinä koskaan. Näin olen ainakin muutamassa blogitekstissä jo julistanut.

Olen muun muassa julistanut sen maailman upeimmaksi ja hienoimmaksi, mitä videopeleissä on koskaan nähty videotodisteiden (klik) kera.

Nyt lisää vahvistusta perin yksityiskohtaisesta maailmasta antaa videolle taltioitu tapahtumasarja, jota harva pelaaja lienee nähnyt.

Pelintekijät ajattelivat tätäkin skenaariota

Red Dead Redemption 2:ssa on uskomaton määrä nähtävää ja koettavaa. Villin lännen maailmaan voi uppoutua sadoiksi tunneiksi näkemättä kaikkea mahdollista.

Tästä esimerkkinä toimii äskettäin YouTubeen ladattu video, joka esittelee varsin tarkan tapahtumien sarjan uniikilla dialogilla ja tapahtumilla varustettuna.

Kuviot kietoutuvat palkkionmetsästykseen keskittyvään sivuaktiviteettiin, jonka merkeissä pelaaja voi ottaa kiinni etsintäkuulutettuja karkulaisia joko elävänä tai kuolleena. Yksi sheriffien kaipailemista hahmoista on Mark Johnson, isä ja aviomies.

Pieni tauko pimeässä.

Pelaajan löytäessä hänet perheensä ympäröimänä, pyytää hän mahdollisuutta sanoa pojalleen ja vaimolleen hyvästit ennen matkaa kaltereiden taakse. Yksi pelaaja kuitenkin huomasi, että hän voi ampua Johnsonin vaimon, viedä miehen sitten putkaan, käydä myöhemmin pyytämässä anteeksi, todistaa hänen hirttotuomionsa täytäntöönpanon sekä myös halutessaan pelastaa hänet, jotta Johnson pääsee pitämään huolta pojastaan.

Pelaajaa ei missään kohti kehoteta tekemään tämän sortin päätöksiä, vaan yleisin ratkaisu etsintäkuulutusten tapauksessa on pistää henkilö tiilenpäitä lukemaan joko elävänä tai vähemmän hyvässä hapessa.

Jälleen todistusaineistoa siitä, että Red Dead Redemption 2 on täpösen täynnä yksityiskohtia ja vaihtoehtoisia tapahtumia.

Katso video tästä kokonaisuudesta alta.

Mielenkiintoinen yksityiskohta tässä kaikessa on, että etsintäkuulutetun nimi Mark Johnson on kuin sananväännös pelin päähahmo John Marstonista. Hahmojen kohtalossa on paljon samaa. Kumpikin on entinen lainsuojaton, joka koettaa ryhtyä perheenisäksi, mutta menneisyys palaa kummittelemaan.

Aikamoista. Vielä jos saataisiin edes pienimuotoinen päivitys nykyisille konsoleille, niin olisin mitä tyytyväisin.

