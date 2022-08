Kasaria rakastava Kimberly ja Super Street Fighter IV:sta tuttu Juri lisättiin Street Fighter 6 -hahmorosteriin

Uusi hahmotulokas Kimberly ja Super Street Fighter IV:sta tuttu Juri ovat pelattavissa Street Fighter 6:ssa.

Capcom tuo Street Fighter 6 -kötinöihin mukaan uuden 80-luvun pop-kulttuuria rakastavan pelihahmon, Kimberlyn. Nuori ninja kutsui itsensä Bushinryun 39. seuraajan Guyn oppilaaksi.

Kimberlyä suunnitellessa haluttiin luoda asu, joka sopii hänen nopeisiin ja akrobaattisiin liikkeisiinsä, sillä hän on muun muassa yleisurheilun ja cheerleadingin kärkeä. Vyötäröllä keikkuva spray-purkki ja kannettava kasettisoitin eivät ole pelkkiä koristeita vaan niitä käytetään myös erikoisliikkeisiin.

Ensimmäisen kerran Super Street Fighter IV:ssä esiintynyt Juri puolestaan on yhä jännityksennälkäinen sadisti, joka nauttii muiden kärsimyksestä. Jurin asu on Super Street Fighter IV:ssa nähdyn kaltainen, mutta se on muokattu Street Fighter 6:n estetiikkaan sopivaksi. Hahmon lentävä syöksypotku, Shiku-sen, saadaan taas käyttöön, ja sitä voidaan jatkaa sarjalla kiperiä ilmapotkuja.

Molemmista hahmoista voi lueskella enemmän PlayStationin blogista ja trailerin voi katsastaa alta. Street Fighter 6 ilmestyy PlayStation 5:lle, PlayStation 4:lle, Xbox Seriesille ja PC:lle Steamin kautta vuonna 2023.

