15 vuotta myöhemmin: Beyond Good & Evil 2 sai uuden pääkäsikirjoittajan

Beyond Good & Evil 2 näyttäisi olevan edelleen työn alla Ubisoft Montpellier -studioilla.

Vuonna 2003 ilmestyneen Beyond Good & Evilin jatko-osa julkistettiin lähes 15 vuotta sitten, 2008. Sittemmin projektista on kuultu vain satunnaisia pihahduksia, mikä on saanut odottavan pelaajakansan syystäkin kyseenalaistamaan koko pelin olemassaolon. Nyt aiheen tiimoilta saatiin kuitenkin ensimmäinen konkreettinen tiedonmurunen aikoihin.

Beyond Good & Evil 2:n pääkäsikirjoittajaksi (lead writer) julistautuu Twitterissä Sarah Arellano. Arellano on LinkedIn- ja Twitter-profiiliensa perusteella työskennellyt aiemmin muun muassa Volitionilla Saints Rown sekä Blizzardilla World of Warcraftin parissa. Ubisoft on kommentoinut aihetta PC Gamerilla toivottamalla Avellanon tyytyväisenä Montpellierissä sijaitsevaan tiimiinsä ja mainitsemalla sivulauseessa kehittäjien työskentelevän täysillä projektin parissa.

Beyond Good & Evil 2:n julkaisupäivästä tai -vuodesta ei ole edelleenkään luonnollisesti mitään tietoa.