Ensi kuussa Link on täällä taas – The Legend of Zelda: Skyward Sword HD esitteillä uudella trailerilla

Nintendo on julkaissut uuden trailerin ensi kuussa saapuvasta The Legend of Zelda: Skyward Sword -seikkailusta.

Tuore liikkuva kuva esittelee pelin maailmaa, sen hahmoja sekä pilvien päälle ja niiden alapuolelle sijoittuvia juonikuvioita. Tuotokseen on lupailtu myös pelikokemusta kohentavia parannuksia, mutta niistä klipillä ei ole mainintaa.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD saapuu myyntiin päivämäärällä 16.7. Samana ajankohtana markkinoille saapuu pelin kuvioinnilla varustettu pari Joy-Con-ohjaimia, joista kuva alla. Sivustomme arvostelun Wiille julkaistusta alkuperäisestä on luettavissa tämän linkin kautta.