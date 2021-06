Borderlands-elokuvan tuotanto on paketissa – ensimmäinen kuva Claptrapista julki

Borderlands-peleihin perustuvan elokuvan tuotanto on saatu pakettiin, ilmoittelee tuore twiitti.

Työn valmistumisesta kerrotaan elokuvan Twitter-tilin kautta. Tätä tiedonjyvästä saattelee kuva Claptrap-hahmosta, joka on tuttu lähes jokaisesta Borderlands-pelistä. Kyseessä on ensimmäinen kuva, joka näyttää miltä peltiheikki todennäköisesti näyttää filmissä. Twiitin voi katsoa alempaa. Jos upotus ei toimi, klikkaa tästä.

Pelimaailmasta poiketen hahmon äänenä elokuvassa toimii muun muassa näyttelijänä ja muusikkona kunnostautunut Jack Black. Kyseessä ei ole ainoa isompi nimi, joka on yhdistetty Eli Rothin ohjaamaan filmiin, sillä valkokankaalla nähdään lisäksi muun muassa Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis ja Kevin Hart.

Tarkemmat vertailut näyttelijöistä ja heidä esikuvistaan voi katsastaa tämän juttumme kautta: Epäilyttävän suuria tähtiä ollakseen videopelielokuva – tältä Borderlands-filmin näyttelijät näyttävät hahmoihinsa verrattuna

Claptrap really wanted to let you all know he made it down the stairs safely. That, and the production of #BorderlandsMovie has officially wrapped! See you at the theaters in 20 💣 💣 pic.twitter.com/69NFljVjDc

— Borderlands (@BorderlandsFilm) June 22, 2021