Kesäkuun PlayStation Plus -pelit ovat varmistuneet.

Lopullinen kattaus koostuu seuraavista nimikkeistä:

Call of Duty: WWII on toiseen maailmansotaan sijoittuva vuonna 2017 julkaistu Call of Duty -sarjan neljästoista nimike. Samana vuonna ilmestynyt Star Wars Battlefront II puolestaan vie sotakahinat avaruusmaisemiin.

Toukokuun pelit voi napata talteen maanantaihin 1. kesäkuuta saakka.