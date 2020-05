The Last of Us Part II on ilmeisesti kielletty joissakin maissa – tietyt teemat liikaa paikallisille viranomaisille

The Last of Us Part II on nähtävästi kielletty Lähi-idässä.

On ilmennyt, että joidenkin maiden PS Storessa The Last of Us Part II -haulla löytyy vain avatar ja teema. Itse peli ei ilmesty hakutuloksiin ainakaan Saudi-Arabiassa ja Arabiemiraateissa.

Reddit-käyttäjä ghostechful otti yhteyttä Sonyyn asiaa koskien ja sai vastauksen, jossa kerrotaan nimikkeen olevan kielletty viranomaisten toimesta. Homoseksuaalin Ellien tarinan keskiössä on aikuisille tarkoitettuja teemoja, mukaan lukien graafinen väkivalta, alastomuus ja seksuaalinen sisältö, jotka ovat voineet vaikuttaa kieltoon.

ESRB on arvioinut The Last of Us Part II:n alastomuudesta ja seksuaalisesta sisällöstä annettavalla neuvoa-antavalla varoituksella. Juuri näitä kahta teemaa sisältävä Cyberpunk 2077 on kuitenkin yhä ennakkotilattavissa niin Saudi-Arabiassa kuin Yhdistyneissä arabiemiirikunnissakin. Ghost of Tsushima puolestaan lokalisoidaan arabian kielellä, ja sillä on jo sivu kummassakin PlayStation Storessa.

Lähi-idän pelaajat siis pääsevät käsiksi julkaisuun ilmeisesti vain ulkomaisten PlayStation Network -tilien tai mahdollisten tuontikopioiden kautta.

The Last of Us Part II julkaistaan 19. kesäkuuta yksinoikeudella PlayStation 4:llä. Katso pelin tarinatraileri täältä.

Alla kuvakaappaus ghostechfulin saamasta vastauksesta.