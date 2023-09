"Kodikas hobittielämäsi odottaa sinua" – uusi Taru sormusten herra -maailmaan sijoittuva peli julkistettu

Uusi hobittien tähdittämä Taru sormusten herrasta -peli on julkistettu.

"Kodikas hobittielämäsi odottaa Tales of the Shiressä, sydäntä lämmittävässä, uudessa Taru sormusten herrasta -pelissä, joka julkaistaan vuonna 2024 konsoleille ja PC:lle", kuuluu virallinen kuvailu.

Tulevaa peliä kuvaillaan sanalla cosy, mikä tarkoittaisi suomeksi kodikasta tai viihtyisää. Konsoleille ja PC:lle julkaistava tuotos on Wētā Workshopin työstämä yhteistyössä Private Division -julkaisijan kanssa.

Paljoa tämän enempää nimikkeestä ei vielä tiedetä, mutta lisätietoja on lupa odottaa ensi vuonna. Kiusoittelutrailerin voi katsoa alta.

Viimeisin Taru sormusten herrasta -maailmaan sijoittunut pelijulkaisu on Lord of the Rings Gollum, joka keräsi arvosteluissa enimmäkseen haukkuja. KonsoliFINin arvion, joka ei suuremmin kehuja jakele, voi lukea tämän linkin (klik) kautta.

Lisää aiheesta: