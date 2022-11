Kohta saapuu todellinen messiaspeli – pian julkaistava I Am Jesus Christ: Prologue esitteillä uuden trailerin muodossa

SimulaM-studion tuleva julkaisu tullee herättämään keskustelua.

Nimen I Am Jesus Christ: Prologue pistää pelaajat ohjaamaan itse Jeesusta tehden monen sortin ihmeitä.

"I Am Jesus Christ: Prologue on ilmainen peli, joka sisältää ominaisuuksia, jotka ovat saatavilla täysversiossa", alkaa nimikkeen virallinen kuvailu. Täysversio viittaa I Am Jesus Christ -nimikkeeseen, joka julkaistaan ensi vuonna. "Palaa ajassa taaksepäin yli 2 000 vuotta ja seuraa samaa polkua kuin Jeesus Kristus, hänen kasteestaan ylösnousemukseen."

Uuden testamentin tarinoiden innoittama nimike on virallisen kuvailunsa mukaan "vertaansa vailla oleva simulaatio".

I Am Jesus Christ: Prologue julkaistaan sopivasti joulukuun aikana PC:lle. Steam-sivulle pääsee tästä linkistä. Trailerin tuotoksesta voi katsoa alta.

