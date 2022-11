Syö viikunoita ja makkaraa kuten Kratos – virallinen God of War -keittokirja on julkaistu

Onko God of War -peliä pelatessa tullut nälkä? Nyt tähän tilanteeseen on tarjolla apua, kiitos pelin maailmasta ammentavan virallisen keittokirjan.

"Astu Santa Monica Studion rakastetun videopelisarjan maailmaan God of War: The Official Cookbookin kanssa", alkaa opuksen kuvailu. "Tämä keittokirja on täynnä reseptejä, jotka ovat saaneet vaikutteita yhdeksästä valtakunnasta, joihin Kratos ja hänen poikansa Atreus matkustavat vuoden 2018 pelissä, God of Warissa."

Kirjaan lupaillaan vaiheittaisia ohjeita ja värikuvia, jotka "opastavat ja inspiroivat faneja heidän kulinaarisissa etsinnöissään yhdeksän valtakunnan läpi".

Enemmän infoa voi pälyillä vaikkapa opuksen Amazon-sivulta. Ohessa muutama kuva, muun muassa viikuna-annoksen resepti, juuri julkaistun kirjan sisällöstä.

Lisää aiheesta: