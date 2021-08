Kulmakunnan ystävällinen Hämähäkkimies on merkattu mies – Tom Hollandin tähdittämä seittisankari palaa uuden trailerin voimin

Kohta on taas aika lähteä reissulle New Yorkiin, sillä Spider-Man: No Way Home on saanut uuden kiusoittelutrailerin.

Elokuvan ympärillä on liikkunut paljon villejä faniteorioita aina leffassa nähtävistä pahiksista useampaan samaan aikaan valkokankaalla esiintyvään Hämähäkkimieheen. Tuorein traileri paljastaa viitteitä ainakin Vihreän Menninkäisen, J. Jonah Jamesonin ja Tohtori Mustekalan mukanaolosta.

Aikamatkustusta on puolestaan luvassa Benedict Cumberbatchin esittämän Tohtori Oudon johdolla, sillä Tom Hollandin näyttelemä Hämis tarvitsee kipeästi herran apua. Traileri jättää kuitenkin paljon arvailujen varaan, eikä paljasta edes sitä, nähdäänkö sitkeästi huhutut edelliset Hämähäkkimies-elokuvien näyttelijät Andrew Garfield ja Tobey Maguire elokuvassa.

Spider-Man: No Way Home saa ensi-iltansa yksinoikeudella leffateattereissa 17. päivä joulukuuta.