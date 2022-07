Tukku PlayStation-pelejä on kääntymässä elokuviksi ja sarjoiksi – tässä ovat kaikki tekeillä olevat projektit

PlayStation Productions on Sony Interactive Entertainmentin perustama tuotantoyhtiö, joka keskittyy elokuvien ja sarjojen työstämiseen eri PlayStation-peleistä.

Vuonna 2019 alkuun pistetty työnsarka näyttää tuottavan hedelmää, sillä ensimmäinen elokuva on nähty (pitkään limbossa pyörinyt Uncharted) ja ensimmäinen sarja saapuu katsottavaksi ensi vuoden aikana (The Last of Us). Eikä tässä kaikki, sillä samaan käsittelyyn päätyy tulevana vuosina myös tukku muita PlayStation-pelejä.

Ohessa listaus tulevista PlayStation Productionsin tuotannoista.

The Last of Us (sarja)

Julkaisuaan lähimpänä on The Last of Us -peleihin perustuva samaa nimeä kantava sarja. HBO:lle saapuva eepos tuo apokalyptisen maailman eloon ensi vuonna, joskaan sen tarkempaa ajankohtaa ei ole vielä selvillä.

Sivustomme uutisissa monta kertaa nähdyn sarjan päätähtinä nähdään Pedro Pascal (Narcos, The Mandalorian) Joelina ja Bella Ramsey (Game of Thrones) Ellienä. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Gabriel Luna (Terminator: Dark Fate) Tommy Millerin roolissa ja Nick Offerman (Parks and Recriations) Billinä. Myös itse peleissä ääninäyttelijänä toimineet Ashley Johnson ja Troy Baker ovat mukana jonkin sortin rooleissa, joista ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Twisted Metal (sarja)

Autotoimintaa ja täystuhoa tarjoilevat Twisted Metal -pelit muovataan sarjan muotoon Peacock-palveluun. Sarjan kuvauksen ovat käynnissä parasta aikaa.

Päärooleissa nähdään Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier) John Doen roolissa, Stephanie Beatriz (Brooklyn 99) Quietina, Thomas Haden Church (Sideways) Agent Stonen hahmossa ja Richard Cabral (American Crime) Loud-roolissa. Pelien ikonisena Sweet Tooth -korstona nähdään ruudulla painija Samoa Joe, mutta hahmon äänenä toimii Will Arnett.

Gran Turismo (elokuva sekä ehkä myös sarja)

Gran Turismo -autopeleihin perustuva filmi on tulossa nykytietojen mukaan vuoden 2023 aikana, ohjaajanaan muun muassa elokuvat District 9, Elysium ja Chappie ohjannut Neill Blomkamp. Juonikuvaus kertoo filmin keskittyvän teini-ikäiseen Gran Turismo -pelaajaan, joka useamman Nissan-kilpailun voiton jälkeen päätyy kilpa-autokuskiksi. Tarina perustuu tositapahtumiin.

Lisäksi huhupuhetta on ollut myös sarjasta, mutta The Hollywood Reporter -sivusto on kertonut, että nämä huhut eivät pitäisi paikkaansa. Aika näyttää.

Ghost of Tsushima (elokuva)

Feodaaliajan Japaniin sijoittuvasta pelistä muovataan elokuva. Teoksen ohjaajana toimii Chad Stahelski, kaikki tähänastiset John Wick -elokuvat ohjannut entinen stunttimies. Sucker Punch -studio toimii vastaavana tuottajana, joten lopputuloksen on mahdollista myötäillä pelin tapahtumia. Takashi Doscherin ilmoitettiin aiemmin tänä vuonna kynäilevän käsikirjoituksen.

God of War (sarja)

Kratoksen edesottamuksia päästään aikanaan katsomaan sarjamuodossa Amazon Prime Video -palvelussa. Paljoa muuta konkreettista ei vielä olekaan selvillä. Vielä on siis epäselvää, että kuka yrmyä jumalaa näyttelee ja sijoittuuko tarina Kreikan vai Norjan tarustojen maisemiin.

Horizon (sarja)

Peleihin Horizon: Zero Dawn ja Horizon: Forbidden West perustuva Horizon 2074 -sarja on tekeillä. Aikaan ennen pelien tapahtumia sijoittuva eepos saapuu aikanaan Netflixiin, mutta siihen tiedonjyväset tässä kohdin jäävät.

Jak and Daxter (elokuva)

Tämän vuoden helmikuussa Jak and Daxter -peleihin perustuvan elokuvan kerrottiin olevan suunnitteilla. Paljoa tietoa projektista ei ole, paitsi että projektia vetää Uncharted-elokuvan ohjannut Ruben Fleischer Naughty Dog -studion avustuksella.

Uncharted (elokuva, ehkä?)

Tom Hollandin ja Mark Wahlbergin tähdittämä ensimmäinen elokuva oli taloudellinen hitti, joten olisi suorastaan erikoista, jos jatkoa ei saataisi. Nathan Draken, Sullyn ja kumppanien uusista edesottamuksista ei ole kuitenkaan vielä kuultu virallista tai edes epävirallista vahvistusta.

Tuotannot tuskin jäävät tähän. Mistä muusta PlayStation-pelistä olisi elokuvaksi?

