PlatinumGames paljasti ensimmäisen omakustannehankkeensa – Project G.G. sai kiusoittelutrailerin

PlatinumGames on paljastanut uusimman pelinsä, toimintaseikkailu Project G.G.:n.

Hideki Kamiyan ohjaustyön kerrotaan olevan hengeltäänViewtiful Joen jaThe Wonderful 101:n seuraaja. Kamiyan muita teoksia ovat muun muassa Bayonetta, Resident Evil 2, Devil May Cry ja Okami.

Project G.G. on yksi neljästä hankkeesta, jonka parissa PlatinumGamesin tiedetään tällä hetkellä työskentelevän. Studio tekee yhteistyötä Nintendon kanssa Bayonetta 3:n kimpussa ja Square Enixin kanssa työstetään Babylon's Fallia. The Wonderful 101: Remastered valmistuu Kickstarter-projektina. Project G.G. on muista poiketen täysin PlatinumGamesin omaa tuotantoa, markkinointia myöten.

Project G.G. -työnimellä kulkevalle Ultramanin tyyliin toteutettavalle toimintanimikkeelle ei ole vielä annettu minkäänlaista julkaisuaikataulua.