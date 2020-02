Laatu korvaa määrän – Clash of Clansin kehittäjä Supercell takoo rahaa kuin viimeistä päivää

Suomalainen mobiilipeleihin keskittynyt yritys Supercell Oy kasvaa ja voi hyvin.

Mikko Kodisoja ja Ilkka Paananen perustivat Supercellin kymmenen vuotta sitten. Yhtiön kotipaikka on Helsinki, mutta nykyään siitä 81,4 prosenttia on kiinalaisen Tencentin omistuksessa. Aasian markkinoiden valtaamisen myötä esimerkiksi Brawl Stars oli menestys heti alusta lähtien, ja sen odotetaankin saavuttavan miljardimyynnit edeltäjiensä tapaan. Clash of Clans nousi maailman suosituimmaksi mobiilipeliksi vuosikymmenen sovelluskauppatilastoissa kuluttajien rahankäytöllä mitattuna.

Supercellin käyttökate on kokenut hienoista laskua viimeisen kolmen vuoden aikana, mutta yhtiön liikevaihto ja kannattavuus ovat säilyneet yhä loistavana. Kodisoja ja Paananen ovat pysytelleet Suomen suurituloisimpien listalla. Taloustutkijoiden mukaan pelialan johtajien kärkipaikka tilastoissa merkitsee talouden rakenteiden selkeää uudistumista.

Supercell keskittyy määrän sijasta tasaiseen laatuun. Pelejä kehitetään ja testataan huolellisesti ennen julkaisua. Yhtiön korkean julkaisuriman ylittänyt viisikko on Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale ja Brawl Stars. Jatkuva hienosäätäminen ja vanhojenkin nimikkeiden katkeamaton päivittäminen ovat Paanasen mukaan avaimia menestykseen.

Yhtiö otti jalansijaa myös e-urheilussa, kun Clash of Clansin ensimmäinen MM-kisa käytiin viime syksynä Saksassa.

KonsoliFIN iski silmänsä Supercelliin jo 2011, kun se oli vähemmän tunnettu, ja teki podcastin heidän toimistollaan. "Jaksossa kerrotaan muun muassa, miten aloitteleva firma houkuttelee 12 miljoonan dollarin arvosta sijoittajarahaa ja miten selaimelle voi tehdä nykyään ihan oikeita pelejä." Kuuntele podcast täältä.