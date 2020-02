The Division 2 laajenee maksullisella lisäsisällöllä – valtava päivitys laittaa myös varusteet uusiksi

Tom Clancy's The Division 2 laajenee maaliskuussa vieden pelaajat takaisin ensimmäisen Divisionin pelikentille New Yorkiin Manhattanille.

Warlords of New York -niminen laajennos tarjoaa tuoreen miljöön lisäksi jatkoa tarinalle antaen samalla lisäpelattavaa agenteille pelin läpäisyn jälkeiselle ajalle. Lisäosa nostaa tasokattoa 30:stä 40:een, tuo uusia taitoja opittavaksi, täydentää varustevalikoimaa, tuo tehtäviä läpäistäväksi ja esittelee kausittaisen pelitapahtuman. Kausittainen tapahtuma kestää noin kolme kuukautta ja sinä aikana pelaajien tehtävänä on jahdata tiettyä kohdetta ja suoritettava erilaisia haasteita ansaitakseen palkintoja.

Pelillisesti The Division 2 muuttuu myös suuresti. Samaan aikaan laajennoksen kanssa julkaistaan nimellä Title Update 8 oleva päivitys, joka muuttaa varusteet ja pelimekaanikat kerralla erilaiseksi. Tekijät kertovatkin kuunnelleensa palautteita Division 2:n julkaisusta asti ja nyt muuttavat saatujen tietojen perusteella loottiräiskintää enemmän pelaajien mieltymysten mukaiseksi. Tavoitteena on tehdä varusteista ja niiden optimoinnista helpompaa ja yksinkertaisempaa. Tarkempi listaus kaikista muutoksista on luettavissa täältä. Samassa julkaistiin useampi traileri, joissa esitellään uutta tarinaa sekä pelikuvaa ja on mukana myös elokuvallinen traileri.

Warlords of New York-lisäosa julkaistaan maaliskuun 3. päivä ja vaatii toimiakseen peruspelin omistamisen.

Cinematic Trailer:

Story trailer:

Pelikuvaa ja muutoksia esittelevä traileri: