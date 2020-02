Bulletstorm-studion Outriders julkaistaan loppuvuodesta – nähdään myös tulevan sukupolven konsoleilla

People Can Fly -studion työstämä Outriders vahvistettiin saapuvaksi loppuvuodesta, myös Xbox Series X:lle ja PlayStation 5:lle.

Viime vuoden E3-messujen yhteydessä Outridersin julkaisuajankohdaksi rummutettiin tulevaa kesää, mutta nyt tilanne on syystä tai toisesta hieman muuttunut. On hyvin mahdollista, että kehittäjät haluavat saada räiskintänsä ulos samanaikaisesti kaikille laitteille, joten loppuvuosi on nähty tässä suhteessa fiksumpana vaihtoehtona. Outridersista ei ole vielä varsinaista pelikuvaa, mutta moista on lupailtu torstain Twitch-lähetykseen.

Pelaajien väliseen yhteistyöhön kannustava Outriders julkaistaan PS5:n ja Series X:n lisäksi PC:lle, Xbox Onelle sekä PlayStation 4:lle.