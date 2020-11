Lara Croftin tähdittämä Tomb Raider -pelisarja tekee paluun, joskaan ei kenties sellaisena kuin moni sarjan fani toivoisi.

Square Enix on julkaissut kiusoittelutrailerin Tomb Raider Reloaded -mobiilipelistä, joka julkaistaan ensi vuonna. Kyseessä on ilmaispelattava toimintanimike, joka on Emerald City Gamesin käsialaa.

Enemmän tietoja sekä varsinaista pelikuvaa sopii odottaa julkaistavaksi myöhempänä ajankohtana. Siihen asti katseltavana on oheinen kiusoittelutraileri.