DOOM pyörii kohta saunan kiukaallakin – videolla esitellään klassikkoräiskintää Nintendon uudella Game & Watchilla

Fanin tekemällä videolla esitellään, kuinka alkuperäisen DOOMin saa pelattavksi uudelleenjulkaistulla Nintendon Game & Watch -laitteella.

YouTube-käyttäjä stacksmashing kuvailee alla kuinka toimivan pelattavuuden saavuttamiseksi hänen täytyi poistaa klassikkoräiskinnästä monia pintojen yksityiskohta, pienentää pelinäkymän resoluutiota, ja poistaa kaikki äänet. Pienistä puutteista huolimatta lopputuloksena saadaan 90-luvun DOOM-klassikko toimivaksi Nintendon tuoreella minikonsolilla.

Konsolimodaajien keskuudessa on pieni erillinen fanikunta, joka on selkeästi omistautunut DOOMin kääntämiseen mahdollisimman monelle laitteelle tai ohjelmistolle. Erikoiselle harrastukselle on perustettu oma tumblr-blogi, josta voit käydä kurkkimassa millä kaikilla voi tästäkin nimikkeestä nauttia.