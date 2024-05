LastOnline-kampanja houkuttelee pelaajia ja e-urheilijoita pelastamaan ihmishenkiä verenluovutuksen keinoin

Pelaajia houkutellaan verenluovutukseen pian käynnistyvän LastOnline-kampanjan avustuksella.

LastOnline-kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta verenluovutuksen tärkeydesä sekä tehdä auttamisesta pelaajien keskuudessa mahdollisimman yleinen tapa. Tavoitteena on aktivoida 1337 luovuttajaa, jonka on laskettu auttavan peräti 4011 potilasta. Kampanjan aikana peliyhteisön aktiivisuutta seurataan peleistä tutun terveyspalkin avulla.

E-urheiluorganisaatio RoundsGG Oy:n ja Veripalvelun yhteistyöstä syntyneeseen kampanjaan on liittynyt jo iso määrä merkittäviä suomalaisen pelialan toimijoita. Mukana ovat esimerkiksi Suomen elektronisen urheilun liitto, Game Makers of Finland, Assembly Organizing sekä HAVU Gamingin kaltaisia kilpapeliorganisaatioita.

LastOnline kestää aina vuoden loppuun saakka ja se on vahvasti tapetilla sosiaalisen median näkyvyyden lisäksi kesäkiertueena, johon on saatu mukaan tunnettuja huippupelaajia ja vaikuttajia. Kiertue starttaa Tampereen Koskikeskuksesta 7. kesäkuuta huipentuen Assemby Summer -tapahtumaan Helsingissä 1.8.-3.8.2024.

Lisätietoja voi lueskella Veripalvelun tai RoundsGG:n tiedotteista, täältä ja täältä.