CD Projekt haluaa julkaista suuria pelejä entistä useammin – työn alla useita nimikkeitä

The Witcher- ja Cyberpunk 2077 -studio CD Projekt on kertonut, että se aikoo julkaista suuria pelejä aiempaa ahkerammin.

CD Projektin neljännesvuosittaisessa tulospuhelussa yhtiöltä kysyttiin, onko sillä kapasiteettia keskittyä useampaan kuin yhteen suureen peliin samanaikaisesti. Julkaisuaikataulu olisi täten vähemmän epätasainen, sillä laajennuksia ja lisäosia lukuun ottamatta lippulaivajulkaisut ovat tähän mennessä olleet The Witcher (2007), The Witcher 2: Assassins of Kings (2011), The Witcher 3: Wild Hunt (2015) ja Cyberpunk 2077 (2020). Pelejä on julkaistu siis melko harvakseltaan.

CD Projekt kuitenkin vakuutti työskentelevänsä tälläkin hetkellä useamman kuin yhden pelin parissa. Heidän mukaansa Bostonissa kehitetään Cyberpunk 2 -peliä, Euroopassa kehitetään pääasiassa Polarista ja menossa on muitakin projekteja muiden tiimien kanssa, kuten Project Sirius.

”Lisäksi on The Witcher (1) -uusintaversio, jota tehdään yhteistyössä Canis Majoriksen kanssa, joten voitte varmasti odottaa, että julkaisemme lisää pelejä, ja aiomme ehdottomasti lisätä julkaisujen tiheyttä, vaikka en tietenkään kommentoi sitä, mikä on projektien väli ajallisesti", valotti CD Projektin toinen toimitusjohtaja Michal Nowakowski.

Lisäksi CD Projekt kertoi, miten suuria kehitystiimit ovat nykyisten projektien parissa. Taulukkoon voi tutustua alta.

Lisää aiheesta: