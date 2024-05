Xbox vahvisti virallisesti: Call of Duty: Black Ops 6 julkaistaan heti ilmestyessään osaksi Game Pass -valikoimia

Seuraava Call of Duty -sarjan peli nähdään heti ilmestymisensä yhteydessä myös Game Pass -valikoimissa.

Microsoftin ja Activisionin jättikauppojen jälkeen on arvuuteltu jo pidemmän aikaa, mikä tuleekaan olemaan Call of Dutyn kohtalo Game Pass -palveluun nähden. Ja toden totta niin se vain on, että sarjan seuraava osa Call of Duty: Black Ops 6 on muiden Xbox Game Studios -nimikkeiden tapaan heti julkaisupäivänään osana Game Passia – asia vahvistettiin nyt virallisesti X-palvelussa.

Call of Duty: Black Ops 6:n laajempi esittely nähdään Xbox Games Showcasen jälkimainingeissa omassa Direct-lähetyksessään 9. kesäkuuta. Lisätietoja Xbox Wirestä, täältä.