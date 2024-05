Alone in the Dark ja Outcast: A New Beginning kelpasivat kuluttajille reilusti alle odotusten – remasteroitu Tomb Raider -kokoelma puolestaan oli menestys

Embracer Group on kertonut tilivuosikatsauksessaan pettyneensä tiettyjen peliensä myynteihin.

Suurimmat pettymykset tuntuvat aiheuttaneen Alone in the Darkin uusioversiointi sekä Outcast-klassikon tarinaa jatkava Outcast: A New Beginning. Kaksikon heikko menekki näkyy erityisesti tilivuoden viimeisen neljänneksen tuloksessa. Embracerin raportin mukaan kumpainenkin nimike sai tästä huolimatta positiivisen vastaanoton pelaajilta – viimeksi mainittu nappasi alkuperäisteosta fanittavalta Petri Katajalta kolme tähteä.

Pelejä, jotka ovat menestyneet odotusten mukaisesti puolestaan ovat Star Wars: Battlefront Classic Collection sekä South Park: Snow Day, vaikka näistä kumpainenkaan puolestaan ei herättänyt järin positiivista pöhinää pelaajien keskuudessa.

Joka suhteessa positiivisen tuloksen tuotti taas Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, joka vastaanotettiin pääosin iloisin mielin ja tuotti odotettua paremman tuloksen. KonsoliFINin neljän tähden arvostelun voi lukea täältä.