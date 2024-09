Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered -kokoelma on totta – julkaisu joulukuussa

Viime aikoina sitkeiden huhujen kohteena ollut Legacy of Kain: Soul Reaver -sarja palaa vielä ennen tulevaa joulua uusioversioiden muodossa.

Crystal Dynamicsin työstämä, alun perin vuonna 1999 ilmestynyt Legacy of Kain: Soul Reaver ja sen pari vuotta myöhemmin ilmaantunut jatko-osa Legacy of Kain: Soul Reaver 2 pistetään remasteroituun pakettiin, joka kantaa nimeä Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered. Grafiikka-, kamera- ja ohjausparannusten lisäksi pelissä on kokonaan uusia alueita, minkä lisäksi Razielilla on nyt käytössään kartta ja kompassi.

Uusioversio sisältää myös valokuvausmoodin sekä vuorokausisyklin, joka jäi alkuperäisistä nimikkeistä pois. Lisäksi kehittäjät lupailevat nimikkeeseen yllätyksiä, joita ei haluttu paljastaa etukäteen.

Legacy of Kain -sarja kattaa Soul Reaverin ohella kaksi Blood Omen -sarjan teosta, joista ensimmäinen nähtiin PlayStationilla ja PC:llä vuonna 1996. Toistaiseksi viimeiseksi jäänyt tuotos eli Legacy of Kain: Defiance julkaistiin PC:lle, Xboxille ja PlayStation 2:lle Euroopassa vuonna 2004, ja kolmen vuoden ajan kehityksessä ollut, kokonaan uuden hahmon tähdittämä Legacy of Kain: Dead Sun peruttiin lopulta kokonaan vuonna 2012.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered julkaistaan PlayStation- ja Xbox-konsoleille, Switchille ja PC:lle kymmenes päivä joulukuuta.

