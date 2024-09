Tsushiman haamu saa jatkoa – Ghost of Yōtei paljastui, julkaistaan ensi vuoden aikana

Aikoinaan ihastusta herättänyt samuraiseikkailu Ghost of Tsushima saa jatkoa.

Sony paljasti eilisessä State of Play -lähetyksessä teoksen saavan jatkoa. Saagan tuorein osa tunnetaan nimellä Ghost of Yōtei, ja sen on määrä saada julkaisunsa yksinoikeudella PlayStation 5:lle jo ensi vuoden aikana.

Ghost of Yōtei esittelee Jin Sakain sijaan kokonaan uuden samoilevan soturin Atsun, joka seikkailee uusilla alueilla feodaaliajan Japanissa, yli 300 vuotta alkuperäisen pelin tapahtumien jälkeen. Kehittäjä Sucker Punchin PR-henkilö Andrew Goldfarb mainitsi Sonyn tiedotteessa studion innovoivan ja jatkojalostavan edeltäjänsä ideoista jotain tuttua (sankarilla on jälleen Ghost-naamio), mutta samalla uutta.

Ghost of Tsushima ilmestyi alun perin PlayStation 4:lle heinäkuussa 2020. Sittemmin teos on julkaistu myös PlayStation 5:lle sekä PC:lle, ja saanut rinnalleen Legends-moninpelin sekä Iki Island -lisäosaseikkailun.

Lisää aiheesta: