Legacy-kausi tuo Apex Legends -mittelöihin hektiset 3 vastaan 3 -areenataistelut ja paljon muuta

Apex Legendsin Legacy-kausi tuo mukanaan reilusti uudistuksia aina pysyvästä Arenas-moodista lähtien.

Arenas-pelimuoto heittää pelaajat toisiaan vastaan kahdeksi kolmen hengen tiimiksi normaalin 20 porukan sijaan. Omat varustukset valitaan ennen ottelujen alkua, tietysti rajattujen resurssien puitteissa – jopa ultimaattisten ja taktisten kykyjen käyttömääriä on rajoitettu. Panokset kovenevat mittelöiden edetessä, sillä lisääntyvät resurssit avaavat pelaajien käyttöön jatkuvasti aiempaa jytympiä varusteita. Tarjolla on kaksi täysin uutta Arenas-moodia varten kyhättyä karttaa ja kolme jo tutuksi tulleilta battle royale -alueilta napattua kenttää. Voittoeriä vaaditaan vähintään kolme, kuitenkin kahden voiton marginaalilla vastustajaan nähden.

Legacy-kauden myötä tarjolle saapuu lisäksi Valkyrie-hahmo rakettireppuineen. Titanfall-maailmasta tutun Viperin tytär pystyy lentämään rajoitetun ajan ja ampumaan mennessään vihollisia hämmentävän Missile Swarm -rakettikeskittymän. Ultimate-kyky Skyward Dive taas mahdollistaa koko tiimin lennättämisen tiukan paikan tullen turvallisemmalle vesille.

Uudenkarhea Bocek-jousipyssy tarjoaa aiempaa hiljaisemmat lähtökohdat vihollisten lahtaamiseen, minkä lisäksi kertaalleen ammuttuja nuolia voi kerätä talteen niin manan maille päätyneiden kilpakumppaneiden kuolonlaatikoista kuin ympäristöstäkin.

Olympus-kartta kokee myös muutoksia Legacyn myötä. Alueelle telakoitunut The Icarus -alus on tuonut mukanaan mystisen parasiitin, joka on levittänyt juurakkoaan pitkin miljöötä. Kuolleilta tiedemiehiltä voi kerätä talteen avainkortteja, joilla pääsee koluamaan Icaruksen asevarastoista entistäkin järeämpää tulivoimaa.

Apex Legends: Legacy käynnistyy toukokuun 4. päivä PC:llä, Switchillä sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleilla. Alla vielä esittelyvideo aiheen tiimoilta.