Ratchet & Clack: Rift Apart esittäytyy suomenkielisellä trailerilla – lisää pelikuvaa luvassa torstain State of Play -lähetyksessä

PlayStation 5:n tasoloikka Ratchet & Clack: Rift Apart esittelee uuden Rivet-nimisen sankarin tuoreella trailerillaan.

Pelikuvaa ja välivideoita yhdistelevä traileri keskittyy aiemmin vilauksella nähtyyn lombax-hahmoon, jonka nimeksi varmistettiin nyt Rivet. Hahmon englanninkielisen ääninäyttelyn hoitaa Jennifer Hale. Suomeksi puhutun trailerin voi katsoa uutisen lopusta.

