The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom heittää pelaajansa itse Zelda-prinsessan ohjaimiin – nyt pelastetaankin Link ja samalla koko Hyrulen valtakunta

Nintendo Direct -lähetyksessä paljastui seuraava Zelda-peli, joka onkin monen yllätykseksi tällä kertaa kirjaimellisesti Zelda-peli.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdomissa tuttu vihreänuttuinen Link on kadoksissa ja nimihahmo Zeldan kontolle jää pelastaa pulaan päätynyt Hyrulen valtakunta. Apuna prinsessalla on Tri ja tältä saatava Tri Rod, jonka avulla pelaaja voi luoda useimmista esineistä echo-nimellä kulkevia kopioita.

Zelda-sarjasta inspiraationsa saanut Nintendo Switch Lite julkaistaan samana päivänä The Legend of Zelda: Echoes of Wisdomin kanssa. Kuvakaappaus tyylikkäästä masiinasta upotettuna uutisen loppuun trailerin alle.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdomin ilmestymistä ei tarvitse odotella järin kauaa, sillä julkaisua voi odotella tapahtuvaksi syyskuun 26. päivä – Switchille tietenkin.