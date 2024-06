Mä haluun viedä sut ajelulle – uusi Marvel vs. Capcom -kokoelma tuo nykypelaajien saataville kosolti mäiskintäklassikoita

Capcom paljasti tällä viikolla todellista nannaa retromäiskintöjen ystäville.

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics -kokoelma kattaa kaikkiaan kuusi klassista Capcomin taistelupeliä sekä yhden sivuttain skrollaavan 2D-mätkinnän, The Punisherin. Paketissa on mukana varsinaisten nimikkeiden lisäksi myös kosolti ekstraa, kuten historiikkia, kehitysdokumentteja sekä aiemmin näkemätöntä konseptitaidetta.

Aloittelijoita puolestaan hemmotellaan uusilla treeniasetuksilla, helpommilla spesiaali-iskuilla sekä vapaalla tallennuksella. Pelaajat voivat mättää toisiaan myös verkossa, tietenkin rollback-nettikoodin turvin.

Kokoelma sisältää seuraavat mäiskeet:

X-Men: Children of the Atom

Marvel Super Heroes

X-Men vs. Street Fighter

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter

The Punisher

Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

Ja kyllä, kaikki alkuperäiset biisit ovat nekin mukana, kuten alla oleva klassikko:

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics julkaistaan PlayStation 4:lle (pelattavissa myös PS5:llä), Switchille ja PC:lle vielä tämän vuoden aikana.