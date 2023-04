God of War Ragnarökin New Game Plus -päivitys on viimein saatavilla

God of War Ragnarök on saanut paljon odotetun päivityksen.

Useasti palkittu ja kiitelty PlayStation-hittipeli God of War Ragnarök on saanut uuden päivityksen. Toimintaseikkailun läpäisseet ja päivittäneet pelaajat voivat nyt jatkaa New Game Plus -tilaan, johon edellisen läpipeluukerran varusteet, aseet ja taidot seuraavat mukana.

NG+-pelitilan lisäksi God of War Ragnarökiin saapui uusia varusteita ja ennennäkemättömiä loitsuja. Pelaajat pääsevät myös vahvistamaan Kratosta entisestään, sillä päivityksen myötä sekä itse sodan jumalan että panssarien, aseiden ja vihollisten tasokattoa korotettiin.

Päivityksen yksityiskohtiin kaikkine juonenkäänteineen voi tutustua lisää PlayStationin blogista.

