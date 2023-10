The Lord of the Rings: Gollum -pelin anteeksipyyntö kirjoitettiin ChatGPT:llä — uusi dokumentti paljastaa kehityksen kauheudet

The Lord of the Rings: Gollum on yksi vuoden haukutuimpia pelejä, jonka Metacritic-arvosana on tällä hetkellä vain 32/100.

Saksalainen Game Two -kanava valottaa nyt pelin kauhistuttavaa kehitysprosessia, josta kenelläkään ei näytä olevan hyvää sanottavaa. Reilu puolituntinen raportti paljastaa esimerkiksi, että pelin trailerin julkaisusta ei kerrottu kehittäjille. Tekijöille ei myöskään kerrottu, että tietyt elementit, jotka eivät olleet lähelläkään valmista, oli esitelty maailmanlaajuiselle yleisölle.

Yksi videossa esiintyvistä väitteistä on myös, että kehittäjät eivät kirjoittaneet pelin laajalti parjattua anteeksipyyntöä itse. Avoimen kirjeen taustalla oli väitetysti julkaisija Nacon, joka nimettömien lähteiden mukaan käytti anteeksipyynnössä apunaan ChatGPT-tekoälyä. Kirjettä ei myöskään tarkastettu kenenkään toimesta, mikä selittäisi, miksi pelin nimi on kirjoitettu väärin.

The Lord of the Rings: Gollum julkaistiin toukokuussa 2023. KonsoliFINin arvostelussa sitä kuvailtiin juuri niin huonoksi, kuin voisi kuvitella.

Game Two -raportaasin voi katsoa kokonaisuudessaan allaolevasta linkistä.